Иркутск, , 11:28 — REGNUM В медицинских учреждениях Иркутской области стартовала акция «#СНовымГодомДоктор». Как сообщает сегодня, 2 декабря, оперативный штаб региона, волонтёры намерены таким образом создать праздничное новогоднее настроение для медиков, которые сейчас загружены работой из-за эпидемии коронавируса.

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В течение нескольких дней иркутяне привозили на пункты сбора коробки с елками и украшениями. На призыв сразу же откликнулись волонтеры-декораторы — Татьяна Сорокина и ее коллеги. Они вызвались создать для каждого лечебного учреждения неповторимый стиль новогоднего оформления. Первая елка уже заняла свое место в холле Иркутского городского перинатального центра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 922 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки.

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