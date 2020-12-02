Биробиджан, , 11:26 — REGNUM В Еврейской автономной области за девять месяцев 2020 года от телефонных террористов поступило 68 сообщений о минировании различных зданий. Все они оказались ложными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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При подведении предварительных итогов работы антитеррористической комиссии было отмечено, что за девять месяцев 2020 года в области не допущено ни одного теракта.

Из 68 поступивших сообщений о минировании зданий 66 пришли по электронной почте.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовчанка стала фигуранткой уголовного дела за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).