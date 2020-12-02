Москва, , 11:40 — REGNUM Дрожжи и плесень присутствуют в одном из образцов сливочного масла, который участвовал в повторной проверке качества этого продукта. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба Роскачества.

Превышение по содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», обнаружено в масле «Избёнка», уточнили в организации.

Такое нарушение может быть связано с санитарными условиями на производстве или неправильным режимом хранения, транспортировки и реализации. Например, дрожжи и плесень развиваются в плазме сливочного масла. Это влага, которая образуется при разморозке и заморозке продукта, пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

«Если вы уже разморозили сливочное масло, повторно его замораживать не стоит», — добавила она.

Всего эксперты проверили семь образцов масла с жирностью 82,5%. Это марки «Избёнка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зелёное». Все они, кроме масла «Избёнка», соответствуют опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Ранее, в 2016 и 2018 годах, в образцах масла «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса» и «Село Зелёное» обнаружили ряд недостатков. Судя по итогам нового исследования, производители исправили свои ошибки, заключили эксперты.

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