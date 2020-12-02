Москва, , 11:23 — REGNUM Получение разрешения от родителей на сдачу экзамена на права — лишь формальная часть вопроса, такая практика была и раньше, заявил ИА REGNUM 2 декабря руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

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«У нас в школе ученики старших классов проходили обучение автоделу, и в армию призывались как специалисты — водители с открытыми категориями грузового и легкового транспорта», — пояснил эксперт, комментируя предложение МВД России разрешить несовершеннолетним сдавать экзамены на право управления транспортными средствами при условии, что им исполнилось 16 лет, и при наличии разрешения от родителей.

«Тем не менее, допуск на дороги 16-летних без личного присутствия родителей, либо сертифитированного преподавателя в автомобиле, считаю, довольно опасным решением. Отсутствие жизненного и водительского опыта не позволит адекватно реагировать на сложные ситуации», — добавил Пурим.