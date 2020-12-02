Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области обновлён максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки. Так, на Дону зарегистрировано ещё 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 25 умерших.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 женщин в возрасте от 50 до 89 лет и девять мужчин в возрасте от 50 до 82 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1 тыс. 377 человек.

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