Афины , , 11:50 — REGNUM Национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY 1 декабря сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 2199 носителей коронавируса.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 107 470. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 596 человек.

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 111 человек. Всего скончались 2 517 пациентов.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в городах Фессалоники, Серрат, Магнезия и Лесвос.

До 7 декабря в стране будут действовать строгие ограничительные меры, в том числе запрет на пересечение границ.

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