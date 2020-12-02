Ульяновск, , 11:20 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 225 и 124. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 2 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 124.

Выздоровели от COVID-19 в республике 11 769 пациентов, из них за последние сутки — 226. В настоящее время в Чувашии насчитывается 738 активно больных COVID-19.

Также в республике зарегистрировано ещё шесть летальных исходов пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Чувашии достигло 290.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция по передаче медицинских препаратов и лекарств в региональные больницы. В акции принял участие губернатор Сергей Морозов.

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