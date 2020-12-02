Томск, , 11:20 — REGNUM Томский государственный университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники в 2021 году войдут в пилотный проект по поступлению онлайн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Томской области, ранее в проекте принял участие местный политехнический университет.

Отмечается, что в ходе приёмной кампании в политех подали заявления онлайн 6 тыс. абитуриентов. Это позволило вузу расширить аудиторию и увеличить конкурс.

По мнению заместителя губернатора Людмилы Огородовой, использование этих технологий в дальнейшем позволит привлечь в регионе ещё больше перспективных студентов.

Экспертный совет при замгубернатора по научно-образовательному комплексу рекомендовал консорциуму вузов и академических НИИ области масштабировать опыт ТПУ на все другие высшие учебные заведения Томска.

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