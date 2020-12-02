Нью-Дели, , 11:19 — REGNUM В Индии представители объединений фермеров отказались от предложения правительства о создании совместного комитета для обсуждения вызвавших их недовольство новых законов. Об этом 2 декабря сообщает NDTV.

«Мы не принимаем предложение правительства о создании специального комитета, — сказал в эфире телеканала один из лидеров протеста. — Мы требуем от правительства отменить законы, связанные с аграрной реформой».

Он добавил, что протестующие не отступят, даже «если правительство применит силу — наш протест будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие крестьяне и фермеры пытаются пройти в столицу Индии под лозунгом «Идём на Дели!», чтобы выразить властям страны протест против законов, которые касаются сельского хозяйства. Фермеры вступают в перепалку с полицейскими, а также блокируют движение автомобилей.

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