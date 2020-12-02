Анадырь, , 11:28 — REGNUM На Чукотке подвели предварительные итоги досрочного этапа Всероссийской переписи населения.

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Со 2 ноября по 1 декабря были собраны данные о 29,5 тыс. жителей региона, пишет ИА «Чукотка». Это 87,4% от организационного плана.

В Анадырском районе в переписи приняли участие пять тыс. человек (84% от плана), в Билибинском районе — 7,2 тыс. человек (84,4%), в Чукотском районе — пять тыс. человек (102,8%), в городском округе Певек — 4,7 тыс. человек (96,7%), в городском округе Провидения — 3,2 тыс. человек (83,7%), в городском округе Эгвекинот — 4,4 тыс. (76,6%).

Отказов переписчикам было мало — всего 3%.

Окончательные итоги переписи подведут в третьем квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в службе безопасности Украины заявили, что рассекретили документы, свидетельствующие об искажениях советской властью результатов переписи населения 1937 года.