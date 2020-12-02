Москва, , 11:17 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил собственную платформу онлайн-продаж машин, разработанную для России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря этому сервису клиентам компании Hyundai через интернет можно будет выбрать и купить новую машину. Услугой можно воспользоваться с любого цифрового устройства и из любого региона России.

В компании сообщили, что процесс бесконтактной покупки проходит в онлайн шоу-руме. Благодаря новой опции покупатели дистанционно могут детально изучить комплектацию, оснащение и цвет выбранной модели с помощью наглядной 3D-визуализации.

Кроме того, клиенты компании также смогут выбрать дилерский центр, из которого будет удобнее забрать приобретенную машину.

Напомним, в конце ноября нынешнего года компания Hyundai представила модель Elantra седьмого поколения для российского авторынка. В России будут продаваться четыре комплектации автомобиля: Base, Active, Elegance и Anniversary. Линейка моторов модели состоит из двух вариантов бензинового двигателя — 1,6 MPI (128 л. с.) и 2,0 MPI (150 л. с.).

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