Москва, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5191 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 1333 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 6524 случая заражения.

«За последние сутки госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19», — говорится в информации.

На ИВЛ в столичных больницах находятся 425 человек.