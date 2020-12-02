Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали 370 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Для сравнения, 1 декабря 2020 года в области было подтверждено 367 носителей вируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (195 человек), Алапаевска, Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Серова, Талицкого городского округа.

Всего в регионе произошло 47 063 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин заболел COVID-19.

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