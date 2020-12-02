Рязань, , 11:15 — REGNUM В Рязанской области 2 декабря подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 523 пациента.

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Среди пациентов стационаров в тяжёлом состоянии находятся 54 человека, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В целом в Рязанской области выявили 14 тыс. 299 носителей инфекции, выздоровели 12 тыс. 105 человек, в том числе 231 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались ещё два пациента. Общее количество летальных исходов возросло до 92.