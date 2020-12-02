Москва, , 11:21 — REGNUM Лётный состав морской авиации ВМФ России будут готовить на новейшем тренажёрном комплексе с элементами искусственного интеллекта. Его открыли в городе Ейске Краснодарского края, сообщили 2 декабря в Министерстве обороны.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации военно-морского флота. Лётчиков будут обучать в шести специализированных классах.

Для занятий подготовлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К и комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ. На последнем искусственный интеллект задействован для отработки навыков пилотирования и боевого применения истребителя.