Ижевск, , 11:11 — REGNUM В Удмуртии с 3 декабря разрешат проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях со зрителями, а с 11 декабря продлится работа общепита. В настоящее время деятельность заведений кафе, баров и ресторанов запрещена с 23:00 до 07:00 следующего дня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Спортивные мероприятия в закрытых помещениях с участием зрителей будут разрешены с учётом соблюдения санитарных норм и требований Роспотребнадзора: дезинфекция помещений и трибун, наличие масок и «шахматная» рассадка и так далее. Полный перечень мер будет указан в соответствующем распоряжении.

Глава региона Александр Бречалов подчеркнул, что Новый год — особенный праздник, это время, когда все ожидают изменений в лучшую сторону. Однако во время подобных мероприятий важно соблюдать все нормы и требования Роспотребнадзора.

«Всё должно быть разумно, о чём вы с вами договорились, уважаемые предприниматели. Нельзя допустить, чтобы в погоне за весельем, подвергались риску наши коллеги и близкие», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на заседании оперативного штаба было предложено запретить проведение новогодних корпоративов не только в офисах, но и в кафе, ресторанах.

Читайте также: На Колыме полностью запретят новогодние корпоративы