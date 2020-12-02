Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 337 носителей коронавирусной инфекции. За день был выполнен 7 тыс. 431 тест на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донкском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 332 случаях заражения, при этом было проведено 3 тыс. 982 исследования.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 39 городах и районах: в Ростове-на-Дону — 120, в Новочеркасске — 19, в Чертковском районе — 14. Среди новых носителей инфекции 24% — люди старше 66 лет, 4,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 40 тыс. 676 человек.

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