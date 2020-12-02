Тирана, , 11:12 — REGNUM Во вторник, 1 декабря, в результате исследования 2 176 образцов в Албании выявили ещё 823 случая заражения коронавирусом. Это стало новым антирекордом для страны. 535 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 39 014 случаев заражения коронавирусом. 19 384 человека уже излечились от COVID-19. 822 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 18 808 человек, из них почти половина — 9 827 — в Тиране. На стационарном лечении находится 506 пациентов, за последний месяц это число возросло почти вдвое и каждый день увеличивается на 10−15 человек, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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