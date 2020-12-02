Нуакшот, , 11:13 — REGNUM В Мавритании раскрыли более 30 сетей нелегальной миграции и репатриировали около 4000 прибывших в страну нелегалов из различных западноафриканских стран. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Мохаммеда Салема Ульда Мерзуга.

Мерзунг сообщил местным СМИ, что в последнее время увеличилось число людей, пытающихся добраться до испанских Канарских островов через Мавританию. Этот путь стал альтернативой маршруту в Европу через Средиземное море, на котором мигранты сталкиваются с затруднениями, поскольку в Ливии осуществляется строгий контроль за нелегальной миграцией. Кроме того, опасность представляют боевые действия в Ливии.

Напомним, что в ООН призвали активизировать усилия по борьбе с контрабандой людей после того, как в октябре у берегов Сенегала погибли более 140 мигрантов, что стало самым смертоносным кораблекрушением в этом году.