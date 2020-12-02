Лондон, , 11:10 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться на территории Великобритании на следующей неделе. Об этом 2 декабря сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок на своей странице в соцсети Twitter.

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"Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию на следующей неделе», — написал в своем сообщении глава британского минздрава.

Также он сообщил, что агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) официально одобрило для использования в стране вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Кроме того, Хэнкок подчеркнул, что Великобритания стала первой страной в мире, где была с клинической точки зрения одобрена поставка вакцины от SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, несмотря на то, что вакцина шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19, создаваемая совместно с Оксфордским университетом, еще не одобрена, ее производство уже идет в промышленных масштабах.