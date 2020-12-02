Омск, , 11:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 246 новых носителя коронавируса, за весь период — 23 053. Об этом сообщили 2 декабря в областном оперштабе.

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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 1,8% — до 20,9%. Под наблюдением медицинских работников находятся 2879 пациентов. Выздоровели ещё 123 человека. За весь период в регионе вылечились 15 181 пациент.

За прошедшие сутки в Омской области скончались еще девять пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 650 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Омской области выявляют более 200 новых носителей коронавируса.

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