Волгоград, , 11:08 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Волгоградской области 2 декабря — 247 человек, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 240 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Госпитализированы в стационары 5812 взрослых и 53 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 667 пациентов. С начала пандемии в Волгоградской области зафиксировали 27 тыс. 655 случаев заражения инфекцией, выздоровели 26 тыс. 672 человека.

От осложнений на фоне коронавируса скончались ещё четыре пациента. Таким образом, в регионе зарегистрировано 316 летальных исходов.