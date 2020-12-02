Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Ленинградской области стали больше выздоравливать, чем заражаться коронавирусом: за последние сутки были выписаны более трехсот человек при более чем двухстах новых зараженных. Об этом 2 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Отметим, уровень выявляемого заражения в регионе держится на отметках от 200 до 212 случаев в сутки с 18 ноября. Так, за прошедшие сутки было выявлено 209 случаев, что на два случая меньше, чем сутками ранее.

Тем временем в Ленобласти продолжают фиксироваться новые летальные случаи от COVID-19, за прошедшие сутки было зарегистрировано еще четыре смерти. Таким образом с начала пандемии в регионе от ковида скончались 148 человек.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 17 368 жителей, из которых 12 331 вылечились, в том числе 358 за минувшие сутки, а еще 4889 продолжают лечение.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что за 30 ноября наибольшее число зараженных в области было выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Выборг (17), Бугры (14), Кингисепп (11).

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2457 коек из которых 552 свободны (22,47%), в том числе 233 реанимационных.

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