Москва, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 1057 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 26 402 случая заражения коронавирусом. Среди регионов лидируют Москва (5191), Санкт-Петербург (3684) и Подмосковье (1148).

Всего в России выявили 2 347 401 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 589 человек.

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