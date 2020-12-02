Краснодар, , 10:52 — REGNUM Ещё 167 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 163 новых носителях коронавируса.

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»В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получил 71 человек, в Выселковском районе инфекция подтвердилась у восьми жителей. По семь заболевших в Сочи, Абинском, Курганинском, Северском районах. По шесть — в Туапсинском, Калининском, Павловском, Темрюкском районах. Пять человек заразились в Красноармейском районе. В Апшеронском и Новопокровском районах коронавирус обнаружен у четырех жителей. В Успенском и Новокубанском районах по три случая заболевания COVID-19», — уточнили в оперативном штабе.

За весь период пандемии в Краснодарском крае подтвердилось 22 419 случаев заражения коронавирусом, выздоровели на данный момент 15 266 пациентов. Не сумели спасти 614 человек с подтверждённым COVID-19.

На 2 декабря в тяжёлом состоянии в стационарах Кубани остаются 57 пациентов — из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое находятся на ЭКМО.