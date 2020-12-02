Карталы, Челябинская область, , 10:48 — REGNUM В школах Карталинского района Челябинской области 2 декабря частично отменили занятия. Причиной стали морозы, сообщили журналистам в мэрии

«По информации Управления образования, сегодня, 2 декабря, занятия в 1−7-х классах отменяются. — 26 градусов, ветер 3 м/сек», — говорится в паблике администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, нынешняя неделя отмечается на Урале морозами. По ночам столбик термометра опускается ниже минус 20 градусов. Впрочем, уже в ближайшие дни синоптики обещают небольшое потепление. Правда, до конца следующей недели температура воздуха в основном не будет подниматься выше минус 10 градусов.