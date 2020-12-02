Красноярск, , 10:47 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,9%. Днём ранее — 336 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

По данным оперштаба региона, за сутки выписаны 334 человека (всего — 29 333), скончались 20 пациентов (всего — 1160).

Уточняется, что под медицинским наблюдением на дому находятся 11 309 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 36 903 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Проведено тестов — всего 1 796 156, за последние сутки — 12 340.