Пенза, , 10:55 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 2 декабря подтвердилась у 20 551 человека, за сутки заболели еще 167 жителей региона. Минувшим днем инфицированы были 163 человека. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 17 621 пациент, за сутки — 92 человека. Не удалось спасти 246 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три женщины в возрасте 65, 79 и 82 лет. Таким образом, по состоянию на 2 декабря всего погибли 246 человек.

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