Москва, , 10:45 — REGNUM Система онлайн-наблюдения на ЕГЭ в 2021 году позволит минимизировать риски заражения коронавирусом. Об этом в ходе совещания с представителями вузов, студенты которых принимают участие в организации общественного наблюдения, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова цитирует пресс-служба ведомства.

«Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга», — сказал Музаев.

По его словам, экзамены для выпускников в 2021 году, скорее всего, «тоже будут нестандартными», как и в 2020 году.

Музаев подчеркнул приоритетность здоровья и благополучия как сдающих, так и экзаменаторов, и при этом выпускники должны «иметь все условия для объективной оценки своих знаний».

Чиновник также призвал представителей вузов активнее включаться в организацию ситуационно-информационных центров для общественного наблюдения за ЕГЭ.