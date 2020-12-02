Лондон, , 10:47 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech одобрена для использования в Великобритании властями данной страны. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба британского министерства здравоохранения.

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При этом ранее агентство Reuters сообщило, что глава минздрава Британии Мэтт Хэнкок проинформировал, что вакцинация населения страны от коронавируса стартует на следующей неделе.

При этом указывается, что в Великобританию в текущем и следующем году будет поставлено 40 млн доз препарата от Pfizer и BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по данным американского университет Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на территории Британии в общей сложности выявлено свыше 1,647 млн носителей коронавируса.