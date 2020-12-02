Уфа, , 10:46 — REGNUM Лучшего повара выбрали в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства торговли и услуг.

По сообщению пресс-службы ведомства, лучшего повара республики выбирали на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В итоге в номинации «Лучший повар» победителем стал бренд-шеф-повар группы компаний «Отдых» Юрий Тарасов.

Отмечается, что конкурс состоял из двух этапов: отборочный этап — «домашнее задание» и финал — «черный ящик». На отборочном этапе повара должны были приготовить горячее блюдо из баранины и айвы и холодную закуску из рыбы.

Сообщается, что второе место занял шеф-повар ресторана «Цех» Илья Сухов, третье место было отдано шеф-повару ресторана Monaco Максиму Лазареву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове наградили преподавателей вузов