* запрещённая в России организация

Майдугури, Нигерия, , 10:49 — REGNUM Исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустила новое видео, в котором говорится, что ее бойцы убили 78 фермеров в районе Забармари близ Майдугури на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на видеообращение лидера группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау.

В субботу, 28 ноября, вооруженные люди на мотоциклах атаковали фермеров, убиравших урожай на рисовых полях. По крайней мере 43 тела были найдены и захоронены в воскресенье, 29 ноября.

Инцидент произошёл на фоне растущего недовольства чередой жестоких убийств по всей Нигерии в последние месяцы.

Во вторник, 1 декабря, депутаты парламента пригласили президента Нигерии Мухаммаду Абдеслама Бухари проинформировать их о ситуации в области безопасности в стране. Сенаторы также потребовали увольнения руководителей служб безопасности страны. Это уже третий раз, когда нигерийский Сенат потребовал от президента уволить высокопоставленных генералов.

Законодатели также призвали президента немедленно начать расследование широко распространенных утверждений о коррупции и утечках информации в нигерийской структуре безопасности. Они призывали к вербовке 10 000 местных дружинников в дополнение к усилиям вооруженных сил в борьбе с повстанцами.

«Боко Харам"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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