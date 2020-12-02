Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Полицейские задержали в Екатеринбурге семерых подозреваемых в серийных кражах автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По версии следствия, банда специализировалась на угонах иномарок. Четверо из семерых участников ранее были осуждены за схожие преступления.

Машины вскрывались с помощью электронных устройств («код-грабберов» и ретрансляторов сигнала бесконтактных ключей). На машины устанавливали краденые регистрационные номера.

У следствия есть информация о 12 украденных автомобилях, нанесён ущерб на сумму свыше 9,5 млн рублей. Задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой»). Граждан оставили под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили жителя Первоуральска, виновного в хищении машин на общую сумму свыше 18 млн рублей.

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