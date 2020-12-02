Ханты-Мансийск, , 10:38 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 215 случаев.

Основные очаги заражения на 2 декабря: Ханты-Мансийск — 38; Сургут — 33; Нефтеюганск — 21; Нижневартовск — 19; Сургутский район — 15; Нягань — 13.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 2 декабря 34 74 случая. Излечились 29 697 югорчан, 420 пациентов с COVID-19 скончались (на семь человек более, чем днём ранее). .

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 1 декабря — 1,04.