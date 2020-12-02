Кизел, Пермский край, , 10:37 — REGNUM В Кизеле Пермского края вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в ограблении ювелирного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, вооруженный налет на ювелирный салон совершен в декабре 2019 года. Налетчики использовали маски с прорезями для глаз, а также пневматический пистолет. Участниками преступления стали три человека. Ворвавшись в магазин, мужчины начали угрожать продавцам оружием. Один из преступников разбил молотком витрину и сложил в хозяйственную сумку драгоценности. Затем злоумышленники выбежали на улицу, где их ожидал водитель-соучастник, и скрылись с места преступления.

Ущерб составил более 1 миллиона рублей. В течении суток полиция задержала всех участников вооружённого нападения. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу магазина.

Суд приговорил одного налетчика к девяти годам лишения свободы, а соучастника-водителя — к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленники должны возместить компенсацию морального вреда девушкам-продавцам. В отношении еще одного соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.