Симферополь, 2 декабря 2020, 10:37 — REGNUM Новогодние утренники в школах Крыма состоятся, однако все роли будут исполнять дети. Об этом говорилось 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Как сообщила на заседании министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, новогодние праздники могут проходить в каждом классе отдельно.
Глава Крыма Сергей Аксёнов обратил особое внимание на необходимость соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было принято решение о запрете новогодних банкетов, также запрещено проведение массовых новогодних ёлок.
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