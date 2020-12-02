Симферополь, , 10:37 — REGNUM Новогодние утренники в школах Крыма состоятся, однако все роли будут исполнять дети. Об этом говорилось 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила на заседании министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, новогодние праздники могут проходить в каждом классе отдельно.

«Помолодеют Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети», — сказала Валентина Лаврик.

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратил особое внимание на необходимость соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было принято решение о запрете новогодних банкетов, также запрещено проведение массовых новогодних ёлок.

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