Ульяновск, , 10:34 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом в регионе, снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом уровень заболеваемости в 1,5 раза выше областного показателя. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, за последнюю неделю, с 23 по 29 ноября, зарегистрировано 8303 случаев заболевания ОРВИ. Заболеваемость в целом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 1,95% (с 16 по 22 ноября), но была выше недельного эпидемического порога на 49,3%.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ в расчёте на 10 тыс. населения составил 127,61, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по Ульяновской области.

В управлении уточняют, что превышение недельного эпидпорога на 216,4% зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением в регионе находятся 14 737 человек. Всего в области проведено почти 454 тыс. тестов на коронавирус, обследованы около 428 тыс. человек.

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