Брянск, , 10:38 — REGNUM Ещё 148 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 2 декабря, что на восемь больше показателя предыдущих суток. Зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

С начала пандемии в Брянской области подтвердили 17 575 положительных тестов на коронавирус. Всего проведено 303 тыс. 909 исследований, в том числе 1827 за минувшие сутки. Выписаны после лечения 152 пациента, в целом выздоровели 14 тыс. 941 человек.

Зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Таким образом, в регионе скончались 132 человека.