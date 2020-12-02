Нальчик, , 10:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будет проверена обстановка в районе аэропорта в городе Нальчике с целью установления возможной опасности для полетов из-за птиц. Требования исполнения закона об авиационной безопасности намерена через суд добиваться транспортная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в настоящее время обследование территории аэродрома проводится без привлечения специалистов биологических учреждений. Это является нарушением Федеральных авиационных правил и руководства по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации.

Как считают в прокуратуре, проведение эколого-орнитологического обследования лицами без опыта и квалификации может стать причиной серьезной опасности при выполнении полетов.