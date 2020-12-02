Севастополь, , 10:27 — REGNUM Приют для бездомных животных в Севастополе, работающий по муниципальному контракту, проверяет комиссия, сформированная по поручению губернатора Михаила Развожаева. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе правительства города.

Главу региона возмутил сюжет одного из телеканалов, который показал истощенных собак и мертвых щенков в вольерах приюта, который является подрядчиком по муниципальному договору на оказание услуг по содержанию бездомных животных.

«На сегодняшний день инициирована проверка работы подрядчика по исполнению договорных отношений в части оказания услуг по содержанию бездомных животных в пункте кратковременного содержания. В случае подтверждения фактов неисполнения контракта в полном объеме — оплаты невыполненных работ не будет. Также будем разбираться с опубликованной в СМИ информацией о гибели животных на территории приюта — это недопустимо. В случае подтверждения данного факта, мы будем обращаться в правоохранительные органы, так как такие действия влекут за собой уголовную ответственность», — отметил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Горлов совместно с представителями ГБУ «Парки и скверы» (заказчик), ООО «Севастопольский центр права» (подрядчик), общественниками и СМИ осмотрел приют 1 декабря. В ходе проверки корма и медикаменты оказались в наличии. Помещения были убраны и обогревались.

Руководитель департамента отметил, что в случае подтверждения фактов подрядная организация будет включена в реестр недобросовестных. Срок контракта с подрядной организацией истекает 31 декабря 2020 года, на данный момент готовится конкурсная процедура для определения нового подрядчика и заключение контракта на последующие периоды.

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