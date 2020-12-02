Москва, , 10:25 — REGNUM Количество российских школ, ушедших на карантин из-за коронавируса, возросло до 49. Такие данные 2 декабря опубликовало Минпросвещения РФ в Telegram-канале «Большая перемена», переедает ТАСС.

Удаленное образование Mos.ru

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По данным министерства на 1 декабря, число ушедших на карантин школ составляло 37. Сейчас процент закрывшихся на карантинные мероприятия школ составляет 0,12%.

Уточняется, что карантинные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в 49 школах в 25 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный формат работы в России перешло более 100 школ.

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