Москва, , 10:44 — REGNUM Около половины работников в России согласились бы пойти на новогодний корпоратив при условии отмены санитарных ограничений. Еще около трети отказались бы от такого праздника, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.

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При условии снятия связанных с коронавирусом ограничений в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать 47% опрошенных. Не пошли бы на вечеринку 32% респондентов.

Доля желающих участвовать в корпоративе выше среди людей моложе 24 лет — 63%. Из тех, кто был на корпоративе в прошлом году, 66% хотят участвовать снова. В компаниях, где год назад праздника не было, доля желающих пойти на него составляет 44%.

В минувшем году на корпоратив пришли 48% сотрудников компаний, отказались от мероприятия 16% респондентов. При этом 36% объяснили отказ уважительными причинами.

Исследование проходило с 18 по 25 ноября во всех федеральных округах России. В нём приняли участие более 2,5 тыс. человек.

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