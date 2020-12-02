Абакан, , 10:10 — REGNUM Новосибирский апелляционный суд подтвердил законность тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Хакасии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ранее решение тарифного регулятора пытался оспорить региональный оператор по обращению с мусором.

«Организация высказала несогласие с тем, что в тарифы на второе полугодие 2020 года регулятор не включил дополнительные расходы на захоронение отходов на полигонах за 2019 год. Напомним, в 2020 году тарифы по всем пяти территориальным зонам снизились на 10−25%», — отметили в правительстве.

В Госкомтарифэнерго региона объяснили решение, отметив, что «тариф не должен способствовать получению сверхприбыли компанией». В результате сначала Верховный суд Хакасии, затем апелляционный суд Новосибирска отклонили иск регоператора.

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