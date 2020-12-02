Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус примерно на 8%. Как сообщает 2 декабря городской оперативный штаб, за последние сутки в городе обследовали 34 076 человек.

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Это примерно на 2600 тестов больше, чем днем ранее. Под медицинским наблюдением в Северной столице находятся 2293 человека, из них 56 — в обсерваторе, 746 — на самоизоляции.

В справочную службу по номеру 122 по теме корнавируса за сутки поступило 2625 вызовов. Кроме того, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1054 петербургских волонтера, которым поступило 2228 заявок от нуждающихся в помощи.

С начала октября 34 437 петербуржцев получили гуманитарную помощь: пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

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