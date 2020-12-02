Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Около 15% детей в Грузии не имеют доступа к интернету, из-за чего не могут учиться дистанционно. Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который 1 декабря был опубликован на сайте международной организации.

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"Они (дети. — Прим. ИА REGNUM) изолированы от остального мира. При закрытии школ, что сейчас происходит из-за COVID-19, отсутствие интернета ограничивает доступ детей еще и к образованию», — говорится в публикации ЮНИСЕФ.

По данным исследования, в Грузии из-за пандемии переведены на дистанционное обучение 661 тыс. учеников. В Детском фонде отмечают, что дети, которые проживают в семьях с низким уровнем доходов или в сёлах, из-за отсутствия доступа к интернету отстают от своих сверстников.

Стоит отметить, что в Грузии дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки введено в крупных городах с начала ноября. В тех школах, где осталось очное обучение, родители могут потребовать перевести своего ребенка на «удаленку».

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