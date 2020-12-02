Грозный, , 10:02 — REGNUM В Чечне начали устанавливать новогоднюю ель на главной площади республики имени Ахмата Кадырова. Высота главного символа Нового года составит 40 метров, в диаметре ель составит 12 метров, сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии Грозного.

В настоящее время напротив мечети «Сердце Чечни» уже возвели каркас на уровне четырехэтажного дома. Он будет полностью завершен в течение трех недель. После этого новогоднюю красавицу украсят светодиодными гирляндами, общая протяженность которых составит почти 4 км. На елке также будут развешаны более 4500 игрушек. Помимо этого, идет украшение столицы Чечни праздничными световыми гирляндами.

«Хоть массовые мероприятия и отменены из-за пандемии коронавируса, Грозный все равно будет светиться и переливаться, удивляя иллюминацией и праздничным убранством всех горожан», — заявили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что массовых новогодних мероприятий в республике в нынешнем году не будет в связи со сложной ситуацией по коронавирусу и рекомендациями федеральных ведомств.

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