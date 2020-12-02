Магнитогорск, Челябинская область, , 10:01 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области трое граждан в возрасте 16−18 лет заподозрены в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в октябре один из них приобрёл наркотическое вещество весом в три грамма и вместе со своими знакомыми расфасовал его в 11 пакетов. Затем зелье было размещено на территории Ленинского района. Сотрудники полиции в итоге задержали подозреваемых.

Сейчас по делу идёт сбор доказательств. Выясняются обстоятельства преступления. Решается вопрос о предъявлении этим гражданам обвинения и избрании меры пресечения.