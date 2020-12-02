Москва, , 10:04 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ЮВО.

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"Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тысячи доз поступила в военные госпитали Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в нём указывается, что в настоящее время медицинские специалисты ЮВО начали проведение первоочередной вакцинации личного состава военных госпиталей, которые работают с заболевшими COVID-19.

Кроме того, уточняется, что также планируется провести вакцинацию военнослужащих округа, которые выполняют служебные задачи на боевом дежурстве, и командного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцинация от коронавирусной инфекции личного состава началась в Центральном военном округе (ЦВО) РФ.