Москва, , 09:57 — REGNUM В России с начала 2020 года в рамках акции «Сохраним лес» волонтёрами высажено 42 миллиона деревьев. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщается, а сайте правительства РФ.

Читайте также: Более 2 тыс. деревьев высадили в Пензе в 2020 году

Во всероссийской акции приняли участие более 1 миллиона человек из 85 регионов России. Больше всего деревьев за год высажено в Ленинградской области — почти 4 млн.

Также лидерами по высадке деревьев стали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (3,6 млн), Тюменская область (3,5 млн) и Алтайский край (3,2 млн). В 2021 году, по словам Абрамченко, масштабная акция «Сохраним лес» продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, в акции «Сохраним лес» принимают участие не только волонтеры, но и школьники, студенты, корпоративные команды, сотрудники ведомств, артисты и т. д.

Читайте также: Всероссийская акция «Сохраним лес» завершилась высадкой в Крыму