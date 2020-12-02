Петрозаводск, , 10:02 — REGNUM В Республике Карелия зафиксирован новый рекордный показатель по числу новых зараженных коронавирусом — 472 человека за последние сутки, что на 21 зараженного больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 2 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, среди новых зараженных есть в том числе 42 ребенка, кроме того, у 442 новых носителей уже есть признаки заболевания. Наибольшее число инфицированных выявлено в городах Петрозаводск (225), Костомукша (67), Суоярви (13) и Кемь (16). Также новые случаи есть в Прионежском (72), в Кондопожском (27), Беломорском (21) Медвежьегорском (11) районах Карелии.

«В стационарах находятся 726 человек, из них в состоянии средней тяжести — 621, тяжелых — 98, на ИВЛ — семь», — уточнил губернатор.

За прошедшие сутки в Карелии были подтверждены еще два летальных исхода. В больнице скорой медицинской помощи скончался петрозаводчанин 1944 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице — жительница Петрозаводска 1969 года рождения. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями.

Таким образом с начала пандемии в республике от ковида умерли 106 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 17,3 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 27,6 случая на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 16 463 инфицированных жителей, из которых 9425 человек выписаны, в том числе 424 за истекшие сутки.

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2670 человек, в том числе 45 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 93 человека умерли от пневмонии.

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